Calciomercato LFA Reggio: via Altamura, arriva un altro Under

Notizie poche, anzi pochissime. La LFA Reggio Calabria, così come per la sessione di dicembre, non farà moltissimo in questa finestra di calciomercato, dedicato ai professionisti. L’obiettivo è quello di aggiungere qualche altro tassello ad un organico che si è ridotto ulteriormente negli ultimi giorni con le risoluzioni contrattuali di Aquino e Bright. Si punta sugli Under e probabilmente non saranno più di due o al massimo tre gli ingressi.

Intanto si attendono due ufficializzazioni. Quella di Altamura in uscita, l’esterno offensivo non è più rientrato dopo le vacanze natalizie e come vi avevamo anticipato è fuori dai programmi tecnici, mentre dovrebbe essere conclusa la trattativa per un esterno offensivo anche lui Under. Dalla prossima settimana mister Trocini potrà contare anche sui preziosi rientri di altri due giovani che sono Dervishi e Zucco.