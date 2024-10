Calciomercato LFA Reggio: dei tre obiettivi a centrocampo ne salta uno, si lavora su un ex Chievo

Mister Trocini nel raccontare le partite, giustamente recrimina per le tante occasioni che si creano senza riuscire però a sfruttarle. Ultimamente aggiunge alla disamina, il concetto delle idee chiare su quanto si è visto dopo più di un girone e quindi sulla valutazione complessiva dell’organico. Da tecnico aziendalista non lo sentiremo mai parlare di calciomercato, piuttosto di confronti continui con la società, anche se qualche segnale come si scriveva ieri lo ha lanciato.

Con tutta la pazienza del mondo e puntando ad aspettare quei calciatori sui quali si faceva grande affidamento, ormai risultano abbastanza evidenti le lacune di questo gruppo, in modo particolare in alcuni ruoli e zone del campo. La società giustamente, pensava di essersi assicurata quasi il meglio con gli arrivi di Barillà, Salandria e Mungo sulla mediana, il rettangolo di gioco ha invece raccontato che solo uno di questi, facilmente individuabile, ha risposto in maniera eccellente. Mungo, invece, viaggia a corrente alternata e Salandria in nessun modo riesce a carburare.

Stesso dicasi per il reparto offensivo dove se prendi Rosseti pensi di poter stare tranquillo senza però considerare che il ragazzo nel corso della sua carriera ha subìto diversi infortuni e a Reggio Calabria sta proseguendo purtroppo su questa scia. Diciamo che in questo senso la dirigenza non ha avuto neppure molta fortuna, se si considera pure lo stop di Renelus del quale si parla benissimo, ma purtroppo ancora mai utilizzato. Dovrà stare fermo ancora non sappiamo per quanto tempo.

Pur senza proclami, sul mercato si stanno cercando delle soluzioni alternative. In mezzo al campo si era convinti di poter consegnare a Trocini Valerio Labriola che certamente a parità di categoria avrebbe accettato gli amaranto, ma una volta presentatasi l’opportunità di rimanere in serie C, ha preferito il Brindisi. Sono ancora aperte le trattative per Caravaca, il giovane centrocampista cresciuto nella cantera del Barcellona come anche per l’ex Chievo Mbaye. Due profili parecchio interessanti, anche se la società preferirebbe per ovvi motivi arrivare all’Under. Si proverà a cogliere qualche opportunità anche per un nuovo attaccante.