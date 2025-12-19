Calciomercato: Messina scatenato, cinque i colpi messi a segno

Superata la crisi economica e scongiurato il pericolo di un nuovo definitivo fallimento, il Messina sta decisamente andando oltre le aspettative in questo campionato di serie D. Partito con 14 punti di penalizzazione, si ritrova in classifica a quota 13, un bottino che in condizioni normali l’avrebbe collocato al quarto posto della graduatoria generale a soli quattro punti dalla prima. L’ultimo successo con l’ex capolista Nuova Igea ha ulteriormente galvanizzato l’ambiente e la società che concluso questa sessione di mercato con ben cinque calciatori nuovi.

Questo il riepilogo fatto dai colleghi di seried24:

“Primo su tutti è stato l’attaccante classe ’97 Giuseppe Tedesco, reduce dai primi mesi di questa stagione passati al Nardò. Numeri importanti per lui nel massimo campionato dilettantistico: con un bagaglio di oltre duecentocinquanta presenze e più di cinquanta gol, dovrà confermare il suo apporto con la maglia giallorossa. Gli altri due nomi importanti di questa campagna acquisti dei siciliani sono stati Alessio Pedicone e Mattia Matese. Il primo arriva dall’Enna ed è un difensore classe 2002 cresciuto nel Pescara, con cui ha avuto la possibilità di esordire in Serie B; in D tante esperienze importanti, tra cui la promozione con il Catania. Il secondo è un ritorno: il centrocampista classe 2001, infatti, ha già vestito i colori giallorossi nella stagione 2021/22. Reduce dall’esperienza con l’Ancona, vanta oltre cento presenze tra Serie C e D.

Nella giornata di ieri, invece, sono arrivati al Messina due under, entrambi 2007: Christian Sturniolo e Massimo George Papallo. Sturniolo, nonostante sia nato proprio a Messina, è cresciuto calcisticamente con la maglia della Reggina, con cui ha esordito in Serie D lo scorso anno, prima di passare all’Enna in estate”.