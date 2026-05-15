Addio a Titti Baldassar, il cordoglio di Battaglia: ‘Contagiava tutti con la sua energia’
Il messaggio del sindaco Battaglia e dell'amministrazione dopo la scomparsa dell'imprenditrice reggina
15 Maggio 2026 - 16:13 | Comunicato
Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia e l’Amministrazione tutta si stringono attorno al dolore della famiglia della amata concittadina, Titti Baldassar.
Titti ha svolto diversi ruoli inerenti alla vita sociale reggina: da bartender ad imprenditrice, divenendo una vera e propria icona della movida della nostra città, per tante generazioni.
Fino all’ultimo l’abbiamo vista sorridere e contagiare tutti con la sua energia.
Il cordoglio dell’Amministrazione Comunale
“Siamo certi che da ora in poi farà lo stesso con gli Angeli del Paradiso. Ciao Titti”.
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