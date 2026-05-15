Reggio, la Metro City nomina il nuovo Garante per l’infanzia e l’adolescenza

«Non avremo paura di difendere la verità dei diritti dei minori, anche quando richiederà scelte coraggiose e radicali», le parole del nuovo Garante

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha nominato il nuovo Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Con il decreto sindacale n. 38 del 13 maggio 2026, firmato dal sindaco metropolitano Carmelo Versace, l’incarico è stato conferito al dottor Lorenzo Festicini.

La nomina arriva al termine della procedura pubblica avviata dall’Ente. Il Garante avrà il compito di promuovere, vigilare e sostenere la piena attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti sul territorio metropolitano, operando in raccordo con istituzioni scolastiche, servizi sociali, magistratura minorile, forze dell’ordine e realtà del Terzo Settore. Subito dopo la nomina, Festicini ha delineato le priorità del proprio mandato, indicando come centrali i temi dell’inclusione scolastica, della lotta alla dispersione e della tutela dei minori più fragili.

«Assumo questo incarico con estrema umiltà ma con altrettanta determinazione», ha dichiarato il neo garante. «Proteggere i minori significa edificare le fondamenta stesse del nostro futuro comunitario».

Festicini ha evidenziato le difficoltà che ancora interessano il territorio reggino, parlando di fragilità infrastrutturali, sociali ed educative che colpiscono soprattutto bambini e adolescenti. Tra gli obiettivi prioritari vi sarà il sostegno ai ragazzi con disabilità e bisogni speciali, affinché — ha spiegato — «il diritto all’istruzione e all’assistenza educativa non resti un mero enunciato burocratico ma diventi una certezza quotidiana».

Altro fronte strategico sarà il contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, fenomeni definiti dal nuovo garante «una sottrazione di speranza e futuro ai giovani». Festicini immagina inoltre una figura di garanzia “di prossimità”, presente concretamente nei territori e nelle comunità educative. «Voglio essere un garante sul campo, capace di ascoltare direttamente ragazzi, famiglie e operatori scolastici», ha affermato. Nel suo intervento, il neo garante ha annunciato piena collaborazione con magistratura minorile, forze dell’ordine e istituzioni, promuovendo un “patto di corresponsabilità educativa” che coinvolga l’intera comunità metropolitana.

«Metterò a servizio della mia terra l’esperienza internazionale e la passione civile che hanno guidato ogni mia opera umanitaria», ha concluso Festicini. «Non avremo paura di difendere la verità dei diritti dei minori, anche quando richiederà scelte coraggiose e radicali». Una nomina che segna l’avvio di una nuova fase per le politiche di tutela dell’infanzia nell’area metropolitana reggina, in un contesto sociale in cui disagio giovanile, dispersione scolastica e povertà educativa rappresentano ancora emergenze aperte.