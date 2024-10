Calciomercato: Michael Folorunsho potrebbe restare in serie B

La Reggina potrebbe ritrovarselo da avversario dopo il grande campionato in amaranto

E’ stato uno dei grandi protagonisti della Reggina nella stagione da poco conclusa. Sei gol e capocannoniere al pari di Adriano Montalto, ma soprattutto una straordinaria capacità di calarsi in più ruoli con estrema disinvoltura e prestazioni eccellenti. Mister Baroni gli ha cucito quel ruolo dietro la prima punta che ha prodotto risultati esaltanti, fino a quell’infortunio alla caviglia con il Monza che lo ha costretto allo stop per quattro giornate, salvo poi rientrare nella parte finale. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e sul giocatore hanno messo gli occhi diverse società anche della massima serie.

Napoli proprietario del cartellino, il Benevento lo vuole

Va ricordato che, concluso il prestito con la Reggina, Folorunsho è rientrato al Napoli proprietario del cartellino e secondo quanto riferisce TuttoSport su di lui c’è anche un forte interessamento da parte del Benevento, squadra appena retrocessa dalla serie A e dalle grandi ambizioni. La Reggina potrebbe ritrovarselo da avversario.