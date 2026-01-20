Calciomercato Nissa: dal Fasano arriva un nuovo difensore

Il club siciliano ha ufficializzato l’acquisto di un nuovo difensore tramite i canali social ufficiali: “La NISSA F.C. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Francesco Cusumano, che entra ufficialmente a far parte della rosa biancoscudata. Classe 2001, nelle vene del difensore siciliano scorre sangue nisseno, la mamma è di Caltanissetta, mentre il papà è di Alcamo. Cusumano è un centrale difensivo moderno, dotato di buona struttura fisica, personalità e ottime capacità tecniche, caratteristiche che gli permettono di adattarsi anche al ruolo di fluidificante di sinistra. Un profilo duttile e affidabile, capace di garantire equilibrio e solidità al reparto arretrato“.

“Cresciuto nei prestigiosi settori giovanili di Roma e Cagliari, con il club sardo è stato una pedina importante fino alla formazione Primavera, maturando un percorso di crescita significativo sotto il profilo tecnico e tattico. Il passaggio al calcio professionistico arriva con tre stagioni alla Vis Pesaro in Lega Pro, dove colleziona esperienza e continuità, seguite da una stagione con l’Alessandria, sempre in terza serie. Nelle ultime due annate ha proseguito il proprio percorso, in Serie D, con Recanatese e Fasano, squadra con la quale ha disputato la prima parte dell’attuale stagione, confermandosi come difensore affidabile e pronto alla battaglia“.

Risoluzione con Crisci

“La NISSA F.C. comunica di aver ottenuto l’accordo con Clemente Crisci per la risoluzione consensuale del contratto. La società desidera ringraziare Clemente per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto durante la sua esperienza in maglia biancoscudata, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera“.