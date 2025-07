Calciomercato: la Nissa ufficializza l’ex Reggina De Felice. Il comunicato

Continua a fare mercato la Nissa del presidente Giovannone che, al pari della Scafatese, è senza dubbio la regina di questa prima fase di compravendita. L’ultimo colpo in ordine di tempo è quello dell’ex Reggina De Felice, in amaranto nella seconda parte della scorsa stagione.

Il comunicato

“La NISSA continua a lavorare senza sosta per costruire una squadra all’altezza delle proprie ambizioni. E proprio in apertura del weekend, arriva un’altra notizia che scalda l’entusiasmo dei tifosi: Francesco DeFelice è un nuovo attaccante biancoscudato!

Il presidente Luca Giovannone attraverso un video presenta ufficialmente De Felice alla piazza, illustrando le motivazioni che hanno portato all’arrivo dell’attaccante ex Reggina, un profilo scelto con cura dallo staff tecnico guidato dal direttore sportivo Ernesto Russello.

Il presidente coglie anche l’occasione per rinnovare l’invito a tutti i tifosi a prendere parte attiva a questa nuova stagione, sottolineando l’importanza della campagna abbonamenti:

‘Negli abbonamenti sono comprese tutte le partite del campionato. Per qualsiasi informazione, i nostri addetti vi aspettano allo store di via Don Minzoni’.

La squadra cresce, il progetto prende forma. Ora tocca alla città rispondere con passione