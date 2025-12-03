Calciomercato: il centrocampista Palermo non si muove. Il comunicato della Nissa

In merito alle voci riguardanti un possibile interessamento della Reggina per il centrocampista Palermo, la Nissa ha inteso chiudere ogni discorso con un comunicato che non lascia spazio a interpretazioni:

Il comunicato

“La NISSA F.C. smentisce in modo categorico le notizie circolate in queste ore su alcuni giornali online, secondo le quali il calciatore biancoscudato Marco #Palermo sarebbe intenzionato a lasciare la nostra società per accasarsi altrove. Tali voci sono destituite di ogni fondamento. Marco Palermo non ha manifestato alcuna volontà di lasciare la Nissa FC. Al contrario, il giocatore ha ribadito alla società, il proprio pieno impegno e la ferma determinazione a proseguire il suo percorso con la maglia biancoscudata, che continua a rappresentare per lui un progetto sportivo serio e motivante.

La Nissa FC invita gli organi di informazione a trattare con la dovuta attenzione notizie riguardanti i propri tesserati e a verificare le fonti prima di diffondere informazioni non attendibili, che rischiano di creare inutili turbative nell’ambiente sportivo. La società rimane concentrata sul lavoro quotidiano e sui prossimi impegni stagionali, con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita programmato“.