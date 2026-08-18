Calciomercato: due giovani della Lazio per sbloccare l’operazione Patierno?

I giorni passano, ma sul fronte mercato, dalla Reggina, continuano a non arrivare novità. L’ultima operazione ufficializzata dal club amaranto risale al 5 agosto, con l’arrivo di Reis. Da quel momento il silenzio, mentre l’attenzione dei tifosi resta concentrata soprattutto sull’attaccante chiamato a completare il reparto offensivo.

Il nome seguito con maggiore attenzione continua ad essere quello di Cosimo Patierno, da tempo accostato alla Reggina. Una trattativa che, almeno fino a questo momento, non ha trovato lo sbocco definitivo.

Reggina, l’attesa non è solo per il mercato

A pochi giorni dai primi impegni ufficiali della stagione, però, non è soltanto il mercato a tenere banco. C’è curiosità anche per ascoltare per la prima volta il direttore sportivo Giancarlo Romairone e il tecnico Marco Marchionni. Entrambi, dal loro arrivo in amaranto, non hanno ancora avuto un incontro ufficiale con la stampa. Dopo il rientro della squadra dal ritiro di Cantalupa, era lecito immaginare da subito un primo confronto per raccontare il lavoro svolto, gli obiettivi e le valutazioni sulla rosa.

È vero che saranno soprattutto campo e risultati a parlare, ma il tifoso cerca inevitabilmente anche un contatto più diretto con la realtà amaranto, soprattutto adesso che l’inizio della stagione è sempre più vicino e che si è aperta la campagna abbonamenti.

Patierno-Reggina e l’intreccio con la Lazio

Intanto arriva da Avellino un nuovo elemento sulla vicenda Patierno. Secondo quanto riportato da TuttoAvellino, la situazione potrebbe intrecciarsi con due giovani calciatori della Lazio.

“La trattativa potrebbe sbloccarsi grazie a due giovani della Lazio individuati dal ds Aiello: Leonardo Di Tommaso e Valerio Farcomeni, il primo classe 2005, il secondo di un anno più giovane, entrambi centrocampisti. Considerato che Lotito ha acquistato la Reggina, in cambio di uno sconto sui due baby si potrebbe arrivare allo sblocco dell’impasse per Patierno”.

Al momento si tratta dunque di un’ipotesi, non di un accordo definito. Ma è un elemento che riaccende l’attenzione su una trattativa diventata ormai una delle più attese dell’estate amaranto. La Reggina continua ad aspettare l’attaccante. E, con l’avvicinarsi delle prime gare ufficiali, il tempo per completare l’organico comincia inevitabilmente a pesare.