Calciomercato: bel colpo della Vibonese in attacco. Esperienza e gol per i rossoblu

Operazione parecchio interessante per la Vibonese che si assicura uno degli attaccanti più esperti della categoria e conoscitore soprattutto del girone I:

“L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Matías Gastón Castro. Classe 1991, argentino con doppio passaporto, Castro è un centravanti di respiro internazionale. La sua carriera da professionista ha attraversato tre continenti: dalla massima serie argentina alla Copa Libertadores e alla Copa Sudamericana con la maglia del Danubio, passando per Cile, Colombia, Paraguay e Uruguay, fino alla Grecia — dove ha militato in massima divisione con lo Xanthi e si è laureato capocannoniere della seconda serie con l’Ionikos, trascinato alla promozione con 15 reti e alla Giordania, dove ha collezionato presenze in AFC Champions League.

Punta centrale strutturata, abile nella protezione del pallone, nell’attacco della profondità e nel lavoro al servizio della squadra, Castro conosce già da vicino il girone I di Serie D: nell’ultima stagione si è imposto tra gli attaccanti più incisivi del campionato, firmando 9 reti nella prima parte di stagione con la Sancataldese prima del trasferimento alla Gelbison nel mese di gennaio.

L’operazione è stata fortemente voluta dal Direttore Sportivo Fabrizio Maglia, che ringrazia Leo Secondi per l’impegno e la disponibilità profusi ai fini della sua positiva conclusione.

Esperienza, gol e leadership internazionale: un innesto che eleva il livello del reparto offensivo e dell’intero gruppo squadra, e che la Società rossoblù è orgogliosa di consegnare ai propri tifosi“.