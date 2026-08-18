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Calciomercato: bel colpo della Vibonese in attacco. Esperienza e gol per i rossoblu

Il giocatore lo scorso anno è stato molto vicino alla Reggina

18 Agosto 2026 - 11:51 | Comunicato

Calciomercato: bel colpo della Vibonese in attacco. Esperienza e gol per i rossoblu

Operazione parecchio interessante per la Vibonese che si assicura uno degli attaccanti più esperti della categoria e conoscitore soprattutto del girone I:

“L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Matías Gastón Castro. Classe 1991, argentino con doppio passaporto, Castro è un centravanti di respiro internazionale. La sua carriera da professionista ha attraversato tre continenti: dalla massima serie argentina alla Copa Libertadores e alla Copa Sudamericana con la maglia del Danubio, passando per Cile, Colombia, Paraguay e Uruguay, fino alla Grecia — dove ha militato in massima divisione con lo Xanthi e si è laureato capocannoniere della seconda serie con l’Ionikos, trascinato alla promozione con 15 reti e alla Giordania, dove ha collezionato presenze in AFC Champions League.
Punta centrale strutturata, abile nella protezione del pallone, nell’attacco della profondità e nel lavoro al servizio della squadra, Castro conosce già da vicino il girone I di Serie D: nell’ultima stagione si è imposto tra gli attaccanti più incisivi del campionato, firmando 9 reti nella prima parte di stagione con la Sancataldese prima del trasferimento alla Gelbison nel mese di gennaio.
L’operazione è stata fortemente voluta dal Direttore Sportivo Fabrizio Maglia, che ringrazia Leo Secondi per l’impegno e la disponibilità profusi ai fini della sua positiva conclusione.
Esperienza, gol e leadership internazionale: un innesto che eleva il livello del reparto offensivo e dell’intero gruppo squadra, e che la Società rossoblù è orgogliosa di consegnare ai propri tifosi“.

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