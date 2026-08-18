Calciomercato: Di Grazia alla Nissa, ma manca ancora un passaggio

Andrea Di Grazia era uno dei pochi calciatori ancora sotto contratto con la Reggina, ma fuori dal progetto tecnico di mister Marchionni. Su di lui si è fiondata la Nissa e secondo quanto riferisce pascaldesiato.com, l’esterno offensivo attende solo il via libera per il nuovo tesseramento: “Il calciatore si trova, ormai da giorni, in gruppo con la Nissa avendo ricevuto il permesso dal suo club. Ma il paradosso sta proprio nel fatto che ad ora per Andrea Di Grazia non è ancora arrivato né lo svincolo né un eventuale trasferimento da parte della Reggina. Una situazione che a meno di clamorosi risvolti, dovrebbe sbloccarsi tra questa e la prossima settimana dove sia Nissa che i calabresi saranno impegnati in Coppa Italia per l’esordio stagionale“.

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