Calciomercato, ultimo giorno: cosa la Reggina vorrebbe che accadesse

Tutto tace da almeno due giorni. Due i calciatori già ufficializzati (Aya e Giraudo) due già al S. Agata da ufficializzare e sono Folorunsho e Kupisz insieme ad una campagna acquisti che secondo quelli che sono i programmi della società non dovrebbe essersi conclusa.

I rifiuti bloccano le entrate

Saranno ore frenetiche queste che porteranno alla chiusura, perchè la Reggina si è dovuta fermare causa una serie di rifiuti da parte di quei calciatori che non rientrano più nel progetto amaranto. Storia di ogni calciomercato che si spera possa risolversi proprio sul finale, anche se questa volta i tempi sono veramente strettissimi. Regini, Ricci, Laribi, Tumminello e forse Faty, tutti da piazzare da qualche parte, con le richieste che non sono mancate, ma trattative che non si sono concluse per l’indisponibiltà dei calciatori.

Gli obiettivi in entrata

Di conseguenza rimane bloccato anche il mercato in entrata. Già detto di quei giocatori che sono già stati acquisiti, ne rimangono almeno altri due o tre da prendere. Certamente un centrocampista che servirebbe anche numericamente, poi un esterno con la storia di Orozco che somiglia molto ad una telenovela mentre l’obiettivo finale era quello di poter infoltire il reparto offensivo con una seconda punta. Diversi i giocatori bloccati, il rischio è che in nessuno di questi tre reparti si possa fare qualcosa. Ma conviene sempre aspettare le ultime ore, i colpi di scena arrivano sempre nel finale.