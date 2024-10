Calciomercato Reggina: gli obiettivi nei tre reparti per completare l’organico. C’è l’ok di Gallo

La Reggina è certamente tra le società più attive sul calciomercato. Il Ds Taibi si muove a 360 gradi per riuscire a consegnare prima dell’inizio del campionato l’organico al completo al tecnico Aglietti, insieme a tutte quelle operazioni che dovranno avvenire anche in uscita.

Gli obiettivi nei tre reparti

Per il ruolo di portiere, così come promesso, l’allenatore amaranto ha avuto a disposizione già per il ritiro quello che dovrebbe essere il titolare, Micai e la sua validissima alternativa, Turati. In difesa si guarda con attenzione al giovane Zanoli, mentre per Dalle Mura il discorso è per il momento accantonato. Reale l’interessamento per l’esterno Adjapong di proprietà del Sassuolo, mentre avanza nella lista delle preferenze il giovane della Roma ex Cosenza Bouah.

In mezzo al campo nomi di una certa importanza vengono accostati alla Reggina. Cavion su tutti, di recente anche Hetemaj e poi il giovane Viviani. In attacco dovrebbe essere chiusa l’operazione per Asencio, in stand by Brignola, accostato all’amaranto anche Paloschi, serio affondo per Di Carmine, sul quale c’è una nutrita concorrenza. Il presidente Luca Gallo ha dato via libera al Ds Taibi per la chiusura di quelle operazioni necessarie a rinforzare l’organico, anche con qualche sacrificio.