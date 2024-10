Alfredo Pedullà: tutto sul calciomercato della Reggina, entrate ed uscite

Consueto appuntamento del mercoledi con Alfredo Pedullà, intervenuto ai canali ufficiali del club nel corso di “Buongiorno Reggina”. Argomento principale ovviamente il calciomercato:

“Altare? Sta facendo il titolare nel Cagliari, c’è una promessa ma vi ricordo che lo scorso anno alcuni giocatori rossoblu che potevano vestire l’amaranto, sono andati a giocare altrove. Altare era inserito nella lista dei tre giovani difensori su cui la Reggina ha puntato, ma sinceramente non so se il Cagliari cambierà idea. La Reggina era fiduciosa e speranzosa. C’è qualcosa a Dubai per Menez ma bisogna aspettare, di Liotti la notizia è ufficiale, poi in entrata ci sono i vari Giraudo, Pezzella e magari più avanti può accadere qualcosa anche in attacco. Ciervo è un talento ma non è un obiettivo della Reggina, anche Cancellieri è molto bravo e forse andrà a Crotone. Per ogni società della massima serie ci sono diversi giocatori giovani interessanti, ripeto a me piace molto Cancellieri.

Orozco? Mi risulta che ieri sia partito lo scambio di documenti. La Reggina ha incassato il si del Lanus e del ragazzo, tocca aspettare i tempi tecnici che dovrebbero portare all’arrivo del calciatore, ci vuole pazienza. L’accordo con la Vis Pesaro per Giraudo è totale ed il calciatore potrebbe arrivare prima della partita con il Brescia. Il problema di Faty è quello della condizione atletica, lui non gioca una partita da troppo tempo, non so quale scelta possa essere fatta sul centrocampista. Ha certamente esperienza, fisico e qualità e poi dipende anche da quello che vorrà fare proprio Faty.