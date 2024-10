Calciomercato Reggina: Pedullà su possibili arrivi e la questione Folorunsho

Intervento dell’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà a Reggina Tv. Ha risposto alle tante domande dei tifosi, riguardo la prossima finestra di mercato che riguarda o potrebbe riguardare la Reggina:

“Partiamo da Stavropoulos. Il difensore che ha dato ma soprattutto ricevuto tanto dalla Reggina, è giusto che firmi il rinnovo, ma nessuno lo può costringere. Mi auguro lo faccia e c’è da aggiungere che sulle scadenze di contratto negli ultimi anni le cose sono cambiate molto, certo è che si dovrà decidere perchè adesso c’è anche la finestra di gennaio. Il più vicino ad uscire è Liotti verso Cosenza e questa cosa lui l’ha metabolizzata, vedremo se andrà in porto e non sarà l’unico ma per il momento non voglio fare nomi. Il mercato di gennaio lo puoi fare solo se hai la possibilità di investire sui cartellini, altrimenti sei fuori al 70%. Se non lo puoi fare, potrai andare a prendere il giovane in prestito, lo svincolato”.