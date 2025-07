Calciomercato Reggina: continua l’attesa, i nomi sono i soliti. Sorpresa per l’attaccante?

Prende ufficialmente il via oggi la stagione della Reggina. Mister Trocini avrà a sua disposizione 27 calciatori, erano inizialmente 28 poi si è appreso della cessione del giovane Perri. Per il completamento dell’organico mancano quei tre-quattro calciatori che per dirla alla Praticò, il DG, siano in grado di spostare gli equilibri e i nomi che circolano sono sempre gli stessi. Così su Gazzetta del Sud:

“Il mercato della Reggina non è finito perchè mancano ancora dei tasselli di spessore per completare la rosa. Il difensore centrale Blondett e la punta esterna Di Grazia sono obiettivi vicini. C’è attesa affinchè si chiudano due affari che darebbero un significativa aggiunta di qualità alla squadra. Per il ruolo di centravanti, invece, si attende un nome importante. Potrebbe essere una sorpresa, dopo che a lungo si è parlato di Sarao e anche di Montalto. Per completare la rosa serve anche almeno un altro Under del 2007“.