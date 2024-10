Calciomercato Reggina: un altro attaccante esperto nel mirino

Samuel Di Carmine è il sogno, ma con il trascorere del tempo probabilmente ci si rende conto che potrebbe rimanere tale. Anche se volendo richiamare le ultime dichiarazioni del Ds Taibi nelle quali il dirigente amaranto ha parlato di imprevedibilità del mercato e quindi ciò che appare scontato può non concretizzarsi, mentre quello che sembra irraggiungibile improvvisamente si trasforma in obiettivo raggiunto, ancora è giusto alimentare speranze.

Nel frattempo si guarda anche altrove. E secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport, è nel mirino della Reggina l’esperto attaccante Andrej Galabinov, svincolatosi dallo Spezia, squadra con la quale ha conquistato la serie A e dopo una grande partenza nel massimo campionato con tre gol in due partita e la sua firma sulla storica prima rete dei liguri in serie A, un brutto infortunio lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per lungo tempo. C’è da dire che la Reggina non è l’unica società a seguire Galabinov, molta attenzione su di lui anche da parte del Brescia.