Calciomercato: la Reggina punta tutto su un attaccante serbo

Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi e da quel momento la Reggina ha intensificato i contatti con l’entourage del calciatore. Dovranno essere due gli attaccanti da consegnare a mister Pergolizzi, uno di questi è stato individuato in Marko Rajkovic. Questo è quello che scrivono i colleghi di seried24.com:

“Lotta aperta tra Reggina e Puteolana per l’acquisto di Marko Rajkovic. L’attaccante serbo negli ultimi giorni aveva trovato un accordo con la Puteolana per la prossima stagione. Una stretta di mano che sembrava non poter portare ad alcun colpo di scena.

Il ragazzo, che nell’ultima stagione si è messo in mostra con il Casarano segnando 11 gol in 30 apparizioni in rossoazzurro, si allena da qualche giorno a Pozzuoli con i campani e la società sperava di poter definire l’accordo.

Nelle ultime ore la Reggina si è inserita prepotentemente, alzando l’offerta per il calciatore e portandolo a delle importanti riflessioni sul futuro. In casa amaranto si respira grande fiducia per la riuscita dell’operazione in tempi ristretti.