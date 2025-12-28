Calciomercato Reggina: l’attaccante rimane una questione aperta

Al momento è calato il silenzio, ma Torrisi si è sbilanciato dichiarando che è una necessità

Saranno state le cinque vittorie consecutive, sarà stato il clima di festa, ma in casa Reggina il calciomercato sembra uscito dai radar. Un silenzio che però non cancella una necessità evidente: l’attaccante.

Il tecnico Torrisi lo ha detto in modo chiaro. Serve un’altra punta. Già settimane fa aveva annunciato un innesto all’apertura ufficiale del mercato invernale. Poi la convinzione di averlo a disposizione almeno per le ultime due gare del 2025. Nulla di tutto questo si è concretizzato.

Prima Alagna, poi Barranco. Giocatori considerati “in pugno”, ma mai arrivati per motivi diversi. Anche dopo l’ultimo nome circolato, quello di Castro, il silenzio è diventato totale. Nessuna trattativa dichiarata. Nessuna indiscrezione.

La necessità resta intatta. È difficile pretendere da Ferraro un rendimento sempre così alto e per tutti i novantacinque minuti di ogni partita. Il peso dell’attacco non può ricadere sempre sulle sue spalle. Pellicanò è un giovane interessante, ma oggi non garantisce lo stesso impatto dell’attaccante titolare.

Ora l’attenzione si sposta sulla settimana che porta alla prima gara del girone di ritorno, quella contro il Favara. Una partita che segnerà anche il confine tra le parole e i fatti. Perché il campo ha dato risposte importanti, ma il mercato resta una questione aperta.