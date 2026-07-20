Calciomercato: la Reggina punta alla costruzione di un attacco di livello altissimo

Per tre stagioni è stata evidenziata con insistenza la mancanza di attaccanti capaci di fare realmente la differenza. Elementi che, soprattutto in un campionato di Serie D, diventano spesso decisivi per puntare al salto di categoria e risolvere le partite nei momenti più complicati.

Nella giornata di ieri abbiamo raccontato delle due conferme nel reparto arretrato. Una scelta quasi inevitabile, considerato il rendimento offerto dai fratelli Girasole. Da alcuni giorni, invece, l’attenzione si è spostata sulle trattative avviate per consegnare a mister Marco Marchionni un reparto offensivo di alto livello.

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Attaccanti abituati a vincere

La Reggina ha scelto di puntare su calciatori che conoscono bene la categoria, che l’hanno già vinta e che possono garantire rendimento, esperienza e gol. Il primo nome è quello di Michele Guida, reduce da una stagione importante con il Savoia, conclusa con la promozione in Serie C.

L’altro obiettivo è Giuliano Alma, grande protagonista due stagioni fa con il Siracusa e vincitore dello scorso campionato con la maglia del Barletta. Due profili di assoluto valore per la Serie D, individuati per alzare il livello tecnico e realizzativo della squadra amaranto.

Resta adesso da conoscere il nome del centravanti che la Reggina intende portare direttamente dalla Serie C. Un innesto destinato a completare un reparto offensivo che, nelle intenzioni della società, dovrà finalmente rappresentare uno dei punti di forza della nuova squadra.