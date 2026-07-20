Reggina, è il giorno di Lotito: al Granillo l’incontro con stampa e tifosi

Cresce l’attesa per l’appuntamento tra Claudio Lotito e Reggio Calabria. Il presidente della Lazio e nuovo patron della Reggina sarà oggi protagonista della conferenza stampa in programma allo stadio Oreste Granillo. Al suo fianco ci sarà il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, promotore dell’incontro.

Sarà il primo vero confronto pubblico tra la nuova proprietà e il popolo amaranto. Alla conferenza potranno infatti assistere anche i tifosi, desiderosi di conoscere programmi, obiettivi e strategie della società. Nel corso dell’incontro Lotito illustrerà il progetto della nuova Reggina, soffermandosi sulle ambizioni sportive e sull’organizzazione societaria.

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L’attenzione sarà rivolta soprattutto alla costruzione dell’organico, agli interventi previsti per rilanciare il club e alle scelte che dovranno trasformare le dichiarazioni delle ultime settimane in azioni concrete. Il nuovo patron amaranto dovrebbe inoltre chiarire quale sarà il percorso della squadra in vista dell’avvio della stagione. Sarà anche l’occasione per ufficializzare alcune figure come quella del direttore sportivo Romairone, il tecnico Marchionni e le linee guida seguite sul mercato.

La Reggina dovrebbe iniziare la fase del raduno mercoledì 29 luglio. Restano ancora da definire alcuni dettagli organizzativi, a partire dalla sede del ritiro precampionato, che non è stata ancora comunicata ufficialmente. I tifosi attendono anche indicazioni sulla composizione dello staff tecnico, sui primi movimenti di mercato e sulle tempistiche della preparazione.

L’incontro di oggi potrà quindi fornire risposte importanti sul futuro immediato della squadra e sulle reali ambizioni della nuova proprietà. La conferenza stampa è in programma allo stadio Granillo alle ore 19.