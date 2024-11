Calciomercato: Reggina alla ricerca di un attaccante, un portiere Under… e non solo

Tra poco più di venti giorni riaprirà il calciomercato. C’è la sessione di dicembre riservata ai dilettanti in attesa di quella di gennaio dove le trattative sono aperte anche con il professionismo.

La Reggina ha un organico corposo ma diversi dei calciatori sotto contratto sono sempre più vicini alla cessione. A prescindere dalle parole di circostanza del tecnico Pergolizzi, uno di questi è Laaribi che in maglia amaranto immaginava un percorso diverso. Non si è quasi mai visto in campo e anche in occasione della sfida di Coppa Italia non è stato neppure convocato. Insieme a lui partente sicuro è Rajkovic, l’attaccante inseguito per lungo tempo, atteso dopo l’infortunio, autore di un gol decisivo, ma bloccato da una situazione burocratica non ancora risolta. Si è letto di un interessamento del Brindisi, ma c’è prima da sbrogliare la situazione contrattuale con la Reggina.

In queste settimane che ci separano dall’inizio del mercato, da capire anche le posizioni dei vari Malara, Ingegneri e Perri. L’infortunio di Lazar poi ha fatto scattare una sorta di allarme, nonostante la presenza in organico di Martinez, però Over e il giovanissimo Katsaros. La società si sta guardando intorno e valuta la possibilità di poter consegnare a Pergolizzi un nuovo portiere Under, non sarà semplice.

Per quello che riguarda l’attacco, lo stesso allenatore è stato molto chiaro. Anche se dovessimo avere Rosseti recuperato e al cento per cento, non è preclusa la strada per l’arrivo di un altro centravanti. Il nuovo modulo, poi potrebbe far pensare ad un esterno offensivo e in base a quello che si deciderà per Ingegneri, in valutazione anche un difensore centrale.