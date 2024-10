Calciomercato Reggina: si lavora per uno scambio a sorpresa con il Bari

Trattative, colloqui, confronti. La Reggina lavora su più fronti per riuscire a consegnare a mister Baroni l’attaccante esperto che manca. Già detto di Iemmello per il quale si proverà comunque, le idee su altri profili non mancano ed ora spunta una ipotesi nuova.

Scambio Bellomo-Montalto

Dopo la cessione di Gabriele Rolando, con il Bari si sta discutendo per uno scambio tra Nicola Bellomo e Adriano Montalto. Per il trequartista amaranto si tratterebbe di un ritorno a casa e probabilmente anche l’unica piazza gradita qualora si dovesse decidere per una sua cessione in una categoria inferiore. Siamo ai primi approcci, ma i dialoghi potrebbero andare avanti se le parti si troveranno tutte d’accordo.