Calciomercato Reggina: un nome nuovo per l’attacco e un ritorno al passato

La lista di profili individuati si sarebbe allungata, ma la sensazione è che bisognerà aspettare ancora

La Reggina è alla ricerca di un nuovo attaccante e i nomi più gettonati in questi giorni sono quelli di Mbakogu e Montini. Durante l’ultima conferenza stampa, mister Torrisi ha confermato che l’arrivo di un rinforzo offensivo è ormai questione di tempo. Tuttavia, il calciatore deve prima liberarsi dalla sua squadra di appartenenza, che al momento sta facendo delle resistenze.

La società amaranto, però, non vuole farsi cogliere impreparata e starebbe già guardando altrove, per evitare di ripetere l’errore del recente passato, quando il giocatore Alagna, destinato alla Reggina, ha scelto poi di trasferirsi alla Nissa per… motivi familiari.

Leggi anche

Secondo quanto riportato dai colleghi di seried24, un altro possibile obiettivo per l’attacco potrebbe essere il montenegrino Matteo Ahmetaj, classe 2002. Attualmente in forza al Nola, Ahmetaj ha messo a segno quattro reti in questa stagione, dimostrando una buona capacità realizzativa che ha attirato l’attenzione dei dirigenti amaranto. Sul giocatore c’è anche la Paganese.

E si continua a parlarecon insistenza anche di Barranco, pur rimanendo la situazione complicata, nel senso che il Fasano non sembra disposto a liberarsene così facilmente. La Reggina resta quindi alla finestra e come detto in altra pagina del nostro giornale, le novità sul fronte offensivo potrebbero arrivare anche dopo il 18 dicembre attraverso le risoluzioni consensuali.