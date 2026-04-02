Nuovo incarico per Minicuci: nominato dalla Regione Liguria responsabile dell’attuazione del programma

Per Minicuci si apre quindi una nuova fase professionale, in una posizione che si annuncia strategica negli equilibri del governo regionale ligure. Un incarico prestigioso e di peso

Nuovo incarico di rilievo per Nino Minicuci in Regione Liguria. Nella seduta della Giunta regionale è stata ufficializzata la sua nomina a Responsabile dell’attuazione del programma di governo, figura inserita negli uffici di diretta collaborazione del presidente della Giunta e posta alle dirette dipendenze del governatore Marco Bucci. La durata dell’incarico sarà legata all’attuale legislatura.

Si tratta di un ruolo centrale nell’assetto politico-amministrativo della Regione. La delibera chiarisce che non si tratta di un incarico dirigenziale e che non comporta funzioni gestionali, ma assegna a questa figura un compito molto delicato: seguire l’attuazione concreta del programma di governo, monitorando le azioni degli amministratori regionali, del segretario generale, del direttore generale di coordinamento e dei direttori generali, con riferimenti diretti al presidente della Giunta.

Nel dettaglio, Minicuci dovrà occuparsi dell’analisi e della traduzione del programma politico in obiettivi strategici e operativi, predisponendo una road map condivisa con il presidente, con tempi, priorità e risultati attesi.

A lui spetterà anche il coordinamento intersettoriale tra assessori, dirigenti e strutture amministrative, per favorire raccordo e cooperazione soprattutto sui progetti trasversali.

Tra i compiti previsti ci sono inoltre il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del programma, attraverso report almeno quadrimestrali da consegnare al presidente, l’individuazione di ritardi o criticità e la proposta di eventuali correttivi.

La delibera assegna anche funzioni di supporto alla comunicazione istituzionale, per valorizzare i risultati raggiunti, e di promozione di buone pratiche, innovazione e digitalizzazione, anche con la realizzazione di un cruscotto operativo a disposizione del governatore.

La scelta di Minicuci viene motivata dalla Regione con il profilo professionale maturato negli anni. Nel provvedimento si richiama la sua esperienza ultradecennale come segretario comunale e nei ruoli di direzione generale in Province e Comuni, oltre all’attività già svolta in Liguria su organizzazione, riorganizzazione dell’ente e coordinamento dei procedimenti amministrativi legati anche all’attuazione del PNRR.

Si tratta dunque di una nomina che conferma la fiducia politica e personale del presidente Bucci nei confronti del candidato a sindaco di Reggio Calabria alle elezioni del 2020. Non a caso, la stessa delibera richiama il carattere fiduciario del rapporto, elemento che rende ancora più significativo il nuovo incarico affidato al professionista reggino.

L’incarico decorrerà dalla sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e andrà avanti fino alla conclusione della legislatura.

Per Minicuci si apre quindi una nuova fase professionale, in una posizione che si annuncia strategica negli equilibri del governo regionale ligure. Un incarico prestigioso e di peso, destinato a collocarlo al centro del raccordo tra indirizzo politico, verifica degli obiettivi e attuazione concreta del programma del presidente Bucci.