Reggina: due rientri certi, tre assenze sicure e infortuni da valutare

Con il morale alto e un entusiasmo ritrovato anche tra i tifosi, la Reggina si appresta a vivere l’ultima settimana di preparazione in vista del difficile e delicato match contro il Sambiase, che chiuderà il girone di andata. Dopo una buona parte di stagione molto complicata, la squadra ha finalmente rialzato la testa, conquistando ben quattro vittorie consecutive, un filotto che ha restituito fiducia e convinzione a tecnico e giocatori. Sebbene le difficoltà del passato non possano essere totalmente cancellate, ora la squadra ha dimostrato di essere in grado di affrontare le difficoltà con una mentalità rinnovata.

Nessuna esaltazione, ma la consapevolezza di essere finalmente una squadra che vuole combattere per risalire in classifica e migliorare una posizione ancora deficitaria. L’emergenza che ha caratterizzato le ultime settimane ha spinto mister Torrisi a sperimentare nuove soluzioni tattiche, alcune delle quali hanno dato risposte interessanti. È il caso dell’utilizzo di Desiato sulla corsia di destra, che ha fornito solidità e spinta, dell’impiego di Fofana sin dal primo minuto, e degli spezzoni positivi offerti da Macrì e Panebianco.

Per la partita contro il Sambiase, la Reggina può contare su due rientri sicuri: Mungo e Sartore, che hanno scontato il turno di squalifica, torneranno a disposizione di mister Torrisi. Ancora un turno di stop invece per Salandria, che dovrà saltare anche l’ultimo incontro del girone.

Sul fronte infortuni, purtroppo, resteranno ancora fuori Barillà, Adejo e Porcino, se ne parlerà dopo la sosta natalizia almeno per i primi due. La distorsione alla caviglia di Palumbo è invece da valutare, con il rischio di non vederlo disponibile per la sfida contro il Sambiase. E vista la buona risposta di Desiato sulla destra e l’imminente ufficializzazione di Fanari, la squadra potrebbe evitare di forzare i tempi di recupero di Lanzillotta, per preservarlo per le prossime settimane.

Con il rientro di alcuni pezzi importanti e la consapevolezza che la squadra è in continua crescita, la Reggina si prepara ad affrontare con determinazione l’ultimo appuntamento del girone di andata, nella speranza di continuare a risalire la classifica e migliorare ancora la propria condizione fisica e mentale.