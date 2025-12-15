Calciomercato: due i profili individuati dalla Reggina. Ma si potrebbe andare anche oltre il 18 dicembre

L’allenatore della Reggina, Alfio Torrisi, ha dichiarato con fermezza durante l’ultima conferenza stampa riguardo al mercato invernale: “L’attaccante arriverà”, tranquillizzando i tifosi amaranto. Tuttavia, lo stesso allenatore ha precisato che, al momento, non è possibile stabilire con certezza i tempi di arrivo del nuovo rinforzo. Le difficoltà nascono dal fatto che le società di appartenenza degli attaccanti sotto osservazione stanno opponendo resistenze, rimandando ulteriormente la chiusura delle operazioni.

L’allenatore ha inoltre aggiunto che “la Reggina è su due profili,” voci di mercato hanno individuato in questi ultimi Mbakogu, attaccante del Gela e autore del gol vittoria nell’ultimo match, e Montini, punta del Valenzana Mado (8 gol), anch’esso in Serie D.

Nonostante la chiusura della finestra di mercato, sarà comunque possibile ingaggiare nuovi calciatori anche dopo il 18 dicembre, grazie alle risoluzioni contrattuali. Questo scenario potrebbe portare uno dei due attaccanti, o forse entrambi, a indossare la maglia amaranto, anche se la seconda ipotesi appare difficile, soprattutto dopo l’ottima prestazione di Ferraro nell’ultima partita, che potrebbe spingere la dirigenza a concentrarsi su un solo rinforzo in attacco.

Le operazioni di mercato restano quindi ancora in evoluzione, ma la Reggina si prepara ad accogliere il rinforzo tanto atteso. I tifosi sperano che l’arrivo del nuovo attaccante possa contribuire a rendere ancora più competitiva la squadra per il prosieguo della stagione, dopo l’ultimo periodo di evidente crescita.