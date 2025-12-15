La risposta di Ferraro, dopo l’annuncio di mister Torrisi sull’arrivo di un nuovo attaccante

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match tra Reggina e Milazzo, mister Torrisi ha dichiarato con fermezza che ci sarà l’arrivo di un nuovo calciatore nel reparto offensivo: “Vi garantisco che l’attaccante arriverà“. Una promessa che il tecnico ha voluto fare con la consapevolezza che l’operazione è già in fase avanzata e solo i tempi della chiusura restano da definire. Radiomercato continua a parlare insistentemente di Mbakogu, attaccante attualmente in forza al Gela, pronto a liberarsi per vestire la maglia della Reggina. L’unica incognita resta, dunque, il momento del suo arrivo.

Nel frattempo, però, arrivano segnali significativi da Ferraro, l’attaccante che tra squalifica lunga e infortuni, era con sole due reti all’attivo prima della partita contro il Milazzo, entrambe però decisive per la conquista di sei punti cruciali. Nel match contro i siciliani, Ferraro ha trovato la sua terza rete stagionale, un gol che ha lasciato il segno per bellezza e precisione. Il giocatore ha trasformato un calcio di punizione in un autentico capolavoro, beffando il portiere Mileto con un tiro che ha sorvolato la barriera e si è infilato in rete, imprendibile per l’estremo difensore.

Ma non è stato solo il gol a impressionare: Ferraro ha mostrato una prestazione completa, fatta di pressing costante, accelerazioni, dribbling, e assist ai compagni. Il suo impegno e la sua determinazione in campo sono stati palpabili, tanto che, nonostante fosse visibilmente stremato per il grande lavoro svolto, la sua reazione al momento della sostituzione è stata quasi di disappunto. Ferraro, infatti, avrebbe voluto continuare a dare il suo contributo alla squadra, segno di quanto stia ritrovando la fiducia nei propri mezzi.

L’arrivo di un nuovo attaccante sembra aver stimolato ulteriormente Ferraro, che ora è pronto a lottare con tutte le sue forze per mantenere il posto da titolare. La concorrenza non lo spaventa, anzi, rappresenta una spinta in più per dimostrare di meritare un ruolo centrale nell’attacco della Reggina. Con la squadra in crescita e l’arrivo di nuovi innesti, la speranza è che gli amaranto possano continuare a migliorare il proprio cammino in campionato e magari anche la scalata in classifica.