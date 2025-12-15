Torrisi: ‘Quando servirà rivedremo una brutta Reggina’

La felicità di mister Torrisi in conferenza stampa, dopo la quarta vittoria consecutiva: “La verità è che sono contento, si inizia a vedere il lavoro. Quando servirà rivedremo una brutta Reggina perchè se lo impone la gara dobbiamo saperci adattare. Oggi è venuto fuori il lavoro di cinque settimane, ma non solo per la prestazione, perchè cambiando gli interpreti sono rimasti intatti qualità della manovra, la pressione, la maturità complessiva. Per arrivare a fare queste prestazioni ci voleva del tempo ed è normale, prima serviva solo fare risultato. Siamo stati bravi, cinici e fortunati quando non eravamo in grado di essere belli sul piano del gioco, ripeto, sono contento.

Cattivi dobbiamo esserlo sempre, altrimenti non ne vinci partite. Non si è perso nessun duello e solo così porti le partite a casa, si è creato tanto e forse meritavamo di chiudere con un punteggio più largo. Il lavoro deve essere funzionale alla squadra e non al singolo perchè in partite come questa quando mancano tanti giocatori e ne metti altri, non deve essere modificato il progetto tattico. Abbiamo fatto un passettino in avanti, ma il cammino è lungo e pieno di insidie.

Ferraro si è mosso benissimo sul fronte offensivo, lasciando anche spazio a Bevilacqua per attaccare. Ferraro ha una qualità che in questa categoria è difficile trovare, se non impossibile. Ha una velocità che arriva fino ai 38-39 chilometri orari, certificati. E quindi noi ce lo giochiamo anche per fare duelli uno contro uno. A Distratto ho detto a fine gara che mia figlia voleva la sua maglietta… Poi gli ho fatto i complimenti per la prestazione”.