Reggina: la vittoria, il patto di Torrisi con i tifosi e il nuovo striscione in Curva Sud

La Reggina cala il poker. Quarta vittoria consecutiva, ancora senza subire reti e segnali chiari di crescita sotto ogni aspetto.

Contro il Milazzo arriva un successo netto, costruito con ordine, intensità e una prestazione convincente. La squadra di mister Torrisi dimostra di stare bene fisicamente e mentalmente, confermando i progressi già visti nelle ultime settimane.

Non pesano le otto assenze, tutt’altro che banali. Lo aveva detto l’allenatore alla vigilia e il campo gli ha dato ragione. Assetto tattico equilibrato, gruppo compatto e massima attenzione in ogni zona del campo, insieme al sostegno dei tifosi sopperiranno all’emergenza. La Reggina gioca con sicurezza e non concede quasi nulla agli avversari.

Il momento è positivo anche in chiave classifica. Nelle ultime quattro giornate gli amaranto hanno recuperato tre punti alla capolista Savoia, cinque alla Nuova Igea, otto alla Nissa e cinque all’Athletic Palermo. Squadre già affrontate, con l’unico successo arrivato contro la formazione di Caltanissetta. Ora la marcia è cambiata.

Sugli spalti arriva una risposta forte. Il pubblico accoglie l’invito della società e fa registrare il record stagionale: 6.510 spettatori, con 281 tifosi giunti da Milazzo.

La Curva Sud, dopo il patto stretto con Torrisi, incita la squadra per tutta la gara e diventa un fattore. Nel settore ultras compare anche un nuovo striscione, segnale di una ritrovata sintonia: “E nonostante tutto siamo con te. Ci devi credere“.

La Reggina avanza. Con i risultati, con il gioco e con un ambiente che torna a spingere. In attesa degli ultimi innesti dal mercato, soprattutto in attacco, il presente dice che la squadra ha ritrovato continuità e fiducia. Ma come ci ha tenuto a ribadire lo stesso allenatore, segnali di crescita e allo stesso tempo ancora tanto lavoro da fare, anche perchè la classifica è ancora poco esaltante.