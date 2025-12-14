Reggina: Torrisi sulla prestazione, i singoli, Mbakogu e il calciomercato

Vittoria netta e prestazione convincente quella offerta dalla Reggina contro il Milazzo. Decidono due prodezze, quella di Edera e poi Ferraro su calcio piazzato. Ai microfoni di radio Febea mister Torrisi: “Continua il nostro percorso di crescita, siamo orgogliosi di quello che i ragazzi stanno facendo. Ottimo approccio alla gara, create diverse opportiunità e si è fatto gol su azione. Siamo ancora all’inizio, il lavoro da fare è ancora tanto. Si è raccolto meno rispetto a quello che è stato prodotto, tante occasioni da rete, peccato non essere riusciti a fare il 3-0. Bene la gestione, la pressione, la grande vittoria è il tradurre in campo quello che si fa durante la settimana.

In novanta minuti un solo tiro in porta subìto. La Curva è stata devastante, quando è così diventa dura per tutti e spinge noi a fare qualche corsa in più. Quando si lavora tatticamente con il collettivo le assenze pesano meno, siamo un gruppo ben delineato, benissimo la fase di non possesso. Puntiamo, quando si ha palla, sulla verticalità. Fofana è venuto qui solo perchè è la Reggina, ma è di altra categoria. Quando sta bene fisicamente fa la differenza, non butta mai la palla.

L’ho voluto io fortemente. Quella di Desiato a destra è stata una scelta di tutto lo staff. Gli ho chiesto una partita da sei, l’ha fatta da otto e ancora ha ampi margini di miglioramento. Ferraro? E’ il nostro attaccante, ha fatto quello che gli ho chiesto. C’è Pellicanò che onostante il fastidio al ginocchio c’è, vogliamo il terzo attaccante perchè non possiamo rischiare tra infortuni e squalifiche. Mbakogu? Non ha senso fare nomi che giocano in altre squadre, ci sono due profili quasi dentro, ma dobbiamo aspettare perchè non dipende da noi”.