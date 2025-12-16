Reggina: il programma degli allenamenti. Solo i primi due a porte aperte
Ci si prepara all'ultimo appuntamento del 2025, sperando di chiuderlo con un successo
16 Dicembre 2025 - 09:02 | Comunicato
AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 16 al 20 dicembre presso il Centro Sportivo Sant’Agata:
martedì 16/12: ore 14.30
mercoledì 17/12: ore 10
giovedì 18/12: ore 10
venerdì 19/12: ore 10
sabato 20/12: ore 10
Le sessioni di allenamento previste per martedi e mercoledì si svolgeranno a porte aperte.