Reggina: il programma degli allenamenti. Solo i primi due a porte aperte

Ci si prepara all'ultimo appuntamento del 2025, sperando di chiuderlo con un successo

16 Dicembre 2025 - 09:02 | Comunicato

Reggina Milazzo ()

AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 16 al 20 dicembre presso il Centro Sportivo Sant’Agata:

martedì 16/12: ore 14.30
mercoledì 17/12: ore 10
giovedì 18/12: ore 10
venerdì 19/12: ore 10
sabato 20/12: ore 10

Le sessioni di allenamento previste per martedi e mercoledì si svolgeranno a porte aperte.

