Calciomercato Reggina, situazione Barranco: tutto rimandato

Era ormai tutto pronto per il ritorno di Bruno Barranco alla Reggina, ma nella giornata di oggi sono emersi segnali di un rallentamento nella trattativa che avrebbe dovuto liberare l’attaccante dal Fasano. Il calciatore argentino, le cui caratteristiche tecnico-tattiche incarnano perfettamente quelle che sono le esigenze di mister Torrisi, rappresenta il profilo ideale per completare il reparto offensivo. Un attaccante diverso da Ferraro, che potrebbe dare nuove soluzioni alla squadra.

All’inizio sembrava che il ritorno fosse imminente. Barranco, infatti, aveva già dato la sua disponibilità, con la trattativa che sembrava destinata a concludersi velocemente. Tuttavia, la decisione del Fasano di non liberarlo subito ha complicato le cose. La squadra pugliese, infatti, si prepara ad affrontare una partita fondamentale contro la capolista Paganese e non intende privarsi di uno dei suoi calciatori proprio prima di un incontro così delicato.

L’aspetto economico non dovrebbe essere un ostacolo, con la Reggina pronta ad accogliere il ritorno dell’attaccante, anche se la definizione dell’affare è destinata a slittare, con Barranco che dovrà aspettare ancora un pò prima di poter tornare a vestire la maglia amaranto. Ogni discorso riguardo l’attaccante, che inizialmente si pensava potesse arrivare per la sfida contro il Sambiase, è rinviato alla prossima settimana, con la speranza che la trattativa si concluda positivamente nei prossimi giorni. Se i tempi si dovessero allungare ulteriormente, non è escluso che la società amaranto si orienti su altro.