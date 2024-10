Calciomercato Reggina: ritorno di fiamma per un esterno del Torino

Alla ripresa del campionato sarà la prima volta della Reggina senza Pierozzi. Il giovane esterno di proprietà della Fiorentina, ha disputato fino al momento una stagione esaltante, ma la somma di cartellini accumulati nel girone di andata, lo costringerà a stare fuori per la sfida al Granillo con la Spal.

Leggi anche

Si torna alla carica per Bayeye

La scorsa estate la società amaranto aveva acquistato a titolo definitivo il giovane Bouah dalla Roma, ma ad oggi lo si è visto solo in occasione dell’amichevole con l’Inter. Da qualche giorno da Torino rimbalza la notizia di un nuovo interessamento per l’esterno Brian Bayeye che la Reggina aveva seguito e voluto prendere nella scorsa sessione di calciomercato, trasferimento impedito dal veto imposto dal tecnico Juric. Come per Bouah, anche lui in campo non si è mai visto tranne che per una apparizione in Coppa Italia ed è per questo che il Ds Taibi vuole riprovarci. L’esterno piace molto al tecnico Inzaghi.