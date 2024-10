Calciomercato Reggina: Bellomo al Bari si può fare. Si lavora per uno scambio?

Diverse settimane addietro vi avevamo scritto di una possibile partenza di due dei senatori presenti all’interno dell’organico della Reggina e più precisamente Crisetig, il quale aveva chiesto di poter essere ceduto per avvicinarsi a casa e Bellomo, aggiungendo su quest’ultimo che il fantasista avrebbe accettato un trasferimento ma solo in serie B e solo al Bari.

Scambio con il Bari?

Da quel momento di Crisetig non si è saputo più nulla, mentre per quello che riguarda Bellomo, i discorsi con il Bari sono andati avanti tanto da far pensare che adesso i tempi siano maturi per il ritorno in biancorosso del numero dieci amaranto. La conferma arriva anche da alfredopedulla.com che nella trattativa mette dentro una possibilità di scambio proprio con la società pugliese: “Nicola Bellomo può tornare a casa. Ci sono stati contatti con la Reggina per il centrocampista offensivo e ovviamente Bellomo tornerebbe di corsa nella sua città: l’ultima esperienza con il Bari risale a sette anni fa quando lasciò per andare al Chievo. Adesso può esserci una nuova possibilità, si lavora attraverso uno scambio: alla Reggina è stato proposto uno tra il difensore Belli e il centrocampista Lollo”.