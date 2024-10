Calciomercato: la Reggina potrebbe ritrovare Buffon da avversario

Negli anni d’oro della Reggina, quelli trascorsi in serie A, tanti sono stati gli incontri con la Juventus, alcuni dei quali rimasti come ricordi indelebili, altri che hanno scatenato polemiche e fatto discutere (vicenda Paparesta). Diversi sono stati i gol realizzati dagli amaranto, al portiere bianconero Gigi Buffon.

La Reggina e Gigi Buffon

La squadra amaranto si prepara adesso al prossimo campionato di serie B, lo farà come annunciato dal suo presidente Luca Gallo senza proclami, mettendo da parte i grandi nomi e modificando totalmente la propria strategia. Si ritroverà avversari fortissimi come quelli retrocessi dalla massima serie ed altri che nella stagione appena conclusa dopo la grande delusione, puntano all’immediato rilancio. Tra queste il Monza di Silvio Berlusconi, la più grande sorpresa in negativo nonostante investimenti di portata straordinaria. E probabilmente nell’allestimento della squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato, non ci saranno ridimensionamenti, tenuto conto che per la panchina si fanno nomi prestigiosi come per esempio quello di Pippo Inzaghi, mentre per la porta da diversi giorni si parla insistentemente di Gigi Buffon.

Parla il procuratore di Buffon

L’estremo difensore che ha dato il suo secondo “addio” alla Juventus, nonostante i 43 anni già compiuti, intende proseguire e sulle sue tracce pare vi siano il Parma retrocesso e soprattutto il Monza. I colleghi di monza-news.it, hanno intervistato il procuratore del portiere Silvano Martina, che ha dichiarato: “Abbiamo un incontro per fare il punto sulla situazione a fine mese, lì faremo una valutazione sulle proposte che saranno arrivate. Serie B? Potrebbe essere tutto: potrebbe scegliere di continuare come potrebbe scegliere di smettere. Se c’è qualcosa che gli piace particolarmente valuterà, altrimenti vedremo…“.