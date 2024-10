Calciomercato Reggina: Canotto incontra la dirigenza del Catanzaro. Il dettaglio

Con il futuro incerto in casa Reggina, in tanti mettono nel mirino i calciatori amaranto

In altra pagina del nostro giornale, abbiamo scritto di un interessamento del Palermo per l’esterno sinistro Di Chiara, giocatore di grande esperienza ed utile certamente a qualsiasi squadra militante nel campionato di serie B. L’incertezza sul futuro della Reggina spinge soprattutto i procuratori a guardare anche altrove, allo stesso tempo sono le altre società a dare uno sguardo in casa amaranto, magari approfittando del momento. E così secondo quanto si apprende da uscatanzarocalcionews.it, Luigi Canotto avrebbe incontrato la dirigenza del Catanzaro, durante un mini soggiorno in zona Lido dell’attaccante, ricordando che la società amaranto lo ha prelevato dal Frosinone e protagonista di sei gol nella stagione scorsa, indimenticabile quello all’ultimo respiro con l’Ascoli. Si scrive di un incontro esplorativo in attesa di sviluppi.