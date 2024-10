Calciomercato Reggina: il Catanzaro ha puntato Gagliolo, ma c’è una concorrente forte

I giocatori di maggiore qualità della squadra amaranto, hanno molte richieste in serie B

La situazione di grande incertezza in casa Reggina, fa si che le squadre con ambizioni importanti prendano di mira soprattutto quei calciatori amaranto di maggiore esperienza e qualità. Non è un caso che ormai da giorni si parli di possibili trasferimenti che ovviamente, tutti aspettano prima di effettuarli, per capire quale sarà il destino della società reggina.

Il Parma ha puntato Majer, il Palermo insiste per Di Chiara e Rivas, il Catanzaro da tempo he messo nel mirino Canotto e Gagliolo. Ma nelle ultime ore su quest’ultimo c’è il forte interesse della Sampdoria, alla ricerca di un difensore esperto e di qualità. Piace molto al tecnico Pirlo e visto il blasone della società blucerchiata, Gagliolo potrebbe decidere di accettare.