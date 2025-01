Calciomercato: la Reggina e De Felice ‘si stringono la mano’

Non è stata una trattativa semplice, ma alla fine tra la volontà della Reggina di chiudere con uno degli obiettivi della scorsa estate e De Felice che in serie D sarebbe sceso solo per una società blasonata, si è riusciti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Manca solo la firma.

La società amaranto avrebbe voluto chiudere ogni discorso già in mattinata per riuscire poi a depositare il contratto e dare la possibilità a mister Trocini di portare con se a Ragusa anche l’attaccante ma, come detto, i confronti sono stati più lunghi del previsto e quindi l’arrivo di De Felice a Reggio Calabria è slittato a lunedi prossimo. Un buon colpo per la Reggina che adesso potrebbe anche pensare di liberare Curiale, sul quale c’è il grande interesse della Vigor Lamezia.