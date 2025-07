Calciomercato: gran colpo della Reggina, ufficiale Blondett. La formula del contratto

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Blondett, che si lega al club con un contratto biennale con opzione di rinnovo.

Difensore centrale con buona personalità, solido senso della marcatura e una fisicità che gli consente di reggere bene i duelli. Dispone di buone qualità tecniche che lo rendono affidabile anche in fase di impostazione. Punto di riferimento per il reparto difensivo.

Nato a Genova il 7 gennaio 1992, Edoardo Blondett vanta oltre 400 presenze in Serie C. Si tratta di un ritorno alla Reggina con cui ha già giocato nella stagione 2019/20, culminata con la promozione in Serie B.

Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, Blondett debutta tra i professionisti con la Valenzana in Serie C2. Nell’estate del 2012 compie il salto in Serie C1, trasferendosi in prestito al Portogruaro.

Al termine dell’esperienza, rientra alla Sampdoria, ma è il Cosenza a credere fortemente in lui: inizialmente in prestito, viene poi acquisito a titolo definitivo. Con i rossoblù vive tre stagioni da protagonista, prima di trasferirsi al Catania e successivamente alla Casertana.

Dopo l’annata in maglia amaranto, prosegue la sua carriera indossando le casacche di Alessandria, Livorno, Fermana, Cerignola e, più recentemente, Sorrento.