Calciomercato Reggina: per la difesa si punta ad un altro ritorno

Nel corso di questi utlimi anni, con la Reggina purtroppo collocata nel campionato di serie D, si è puntato molto sulla regginità ma anche sui ritorni. Se ne contano tantissimi in organico e gli ultimi in ordine di tempo sono Edera e Palumbo, il primo in amaranto addirittura in serie B, il secondo cresciuto nel settore giovanile.

Leggi anche

E secondo quanto ha riferito l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Reggina per rinforzare la difesa starebbe puntando ancora su un altro ex, individuato in Edoardo Blondett, già in forza agli amaranto nella stagione della grande cavalcata che portò la squadra guidata da Mimmo Toscano in serie B. La proposta è quella di un biennale. Operazione non semplice.