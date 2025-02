Calciomercato: la rivelazione di Fall sulla trattativa con la Reggina

L'attaccante, adesso in forza alla Sarnese, continua a fare gol

Ameth Fall, attaccante classe 1991, oggi in forza alla Sarnese autore di 7 reti in altrettante partite giocate. Ha iniziato la stagione a Chieti dove ha messo a segno 8 gol in 16 partite tra campionato e Coppa Italia. Ai microfoni di seried24 fa una rivelazione importante rispetto all’ultima finestra di calciomercato: “Sono partito bene, lo dicono i gol. Dopo aver lasciato i neroverdi mi ha cercato la Reggina. Ci ha provato fino all’ultimo giorno disponibile. Ma avevo già un accordo con la Sarnese“.