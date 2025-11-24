Calciomercato Reggina: Blondett pronto a raggiungere Barranco?

Con una campagna acquisti estiva che si sta demolendo settimana dopo settimana, un’altra uscita potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Edoardo Blondett è fuori dai giochi ormai da diverse partite con una diatriba ancora in atto con la società. Il difensore si sta allenando a parte ed è in attesa di una soluzione alternativa valida, prima di firmare la risoluzione contrattuale, l’ennesima di questa stagione per la società amaranto. Secondo quanto riferiscono i colleghi di tuttocalciopuglia.com, sul giocatore ci sarebbe un forte interesse del Fasano, club che ha già in forza un ex Reggina, l’attaccante Barranco:

Leggi anche

“È Edoardo Blondett il difensore che il Fasano sta valutando per rinforzare la retroguardia. Il classe 1992 in forza alla Reggina piace al club pugliese che vuole affidare al 33enne le chiavi della difesa“.