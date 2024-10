Calciomercato Reggina: due dei calciatori fuori lista rescinderanno. Ma quando?

Affollata, troppo affollata la lista di calciatori oggi fuori dai programmi tecnici. E se mettiamo in conto che solo uno di questi è un Under, ovviamente un pizzico di preoccupazione è naturale che ci sia. Essere fuori lista risolve la problematica legata all’organizzazione degli allenamenti, rimane però il problema più importante, quello di avere tutti a libro paga della Reggina.

Le rescissioni di Faty e Mastour

Ed è per questo che, insieme all’affannosa ricerca di trovare ad ognuno una collocazione, c’è anche la necessità di farlo al più presto, consapevoli che per alcuni la sistemazione sarà più complicata per le note resistenze già messe in atto. Nel frattempo si va verso la risoluzione per due calciatori rientranti in questa lunga lista. Il primo è Faty per il quale il Ds Taibi ha espresso sempre concetti positivi riconoscendogli grandi qualità sul piano umano. L’altro è Mastour, che ha già rifiutato qualche destinazione nell’incertezza di voler rimanere in Italia o andare all’estero. Come detto, per entrambi, a differenza di altri, si va verso la rescissione, ci si chiede quando questo avverrà…