Calciomercato Reggina: Fofana, atteso l’annuncio. Poi due difensori

La Reggina si prepara ad accogliere un rinforzo di peso e sostanza per la sua mediana. Lamine Fofana, centrocampista ivoriano classe 1998, è ormai a un passo dal vestire la maglia amaranto, pronto a mettere a disposizione della squadra la sua esperienza maturata principalmente nei campionati di Serie C.

L’accordo dovrebbe essere stato definito e l’ufficializzazione è attesa nelle prossime ore. Fofana, calciatore di piede destro, è stato individuato come l’uomo ideale per colmare una lacuna specifica nel reparto centrale. E’ un mediano di gamba, atleticità e muscolarità, qualità fondamentali che promettono di alzare il tasso agonistico e la fisicità della squadra.

Leggi anche

Il centrocampista vanta un curriculum solido, avendo indossato maglie importanti nel panorama della terza serie italiana, tra cui Triestina, Messina, Carpi, Fermana e l’ultima Arzignano, collezionando moltissime presenze tra i professionisti.

L’arrivo imminente di Fofana non sembra essere l’unico movimento in corso per la società amaranto. L’attenzione è focalizzata anche sul reparto difensivo, dove si attendono sviluppi concreti riguardo gli approdi dei difensori Paura e Desiato.