Calciomercato: Reggina-Folorunsho adesso vicinissimi

In attesa di Del Prato e Charpentier, sarà l'ex Bari il prossimo colpo in entrata

Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, è stato acquistato dal Napoli che ne è ancora proprietario del cartellino. Michael Folorunsho è un centrocampista che, nonostante la giovane età, soprattutto in serie C ha maturato esperienze importanti. Grande protagonista con la maglia soprattutto della Virtus Francavilla, nella costruzione della squadra che avrebbe dovuto dominare il campionato, il Bari lo ha voluto con forza e convinzione, ottenendo dal Napoli un prestito biennale.

Per diversi motivi le cose sono andate diversamente. Il Ds Taibi, puntando su un calciatore comunque molto bravo e giovane, classe 98, ha individuato in Folorunsho il centrocampista Under che può tornare molto utile alla causa e desideroso di riscattare la scorsa stagione. Il suo arrivo alla Reggina è prossimo.

foto: transfermarkt.it