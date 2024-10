Calciomercato Reggina, Gazzetta dello Sport: ‘Colpo Bayeye’

Sta per concludersi il lungo inseguimento? Una trattativa partita la scorsa estate e più volte bloccata dal tecnico Juric quella che avrebbe dovuto portare l’esterno Bayeye alla Reggina. Un ritorno di fiamma in questa sessione poi la vittoria in Coppa Italia del Torino contro il Milan con Bayeye protagonista ne aveva nuovamente bloccato il trasferimento. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, finalmente il tecnico Juric ha l’ok: “Dopo il via libera del tecnico del Torino Juric per Bayeye, la Reggina è tornata alla carica per avere l’esterno destro in prestito. La trattativa si era arenata nella notte in cui il Toro aveva eliminato il Milan dalla Coppa Italia con il granata protagonista. Il discorso è stato riavviato”.

