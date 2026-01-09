Calciomercato Reggina: ufficiale Giuliodori. La formula del contratto

Torna in amaranto il jolly argentino. Sarà giocatore prezioso per Torrisi

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gianfranco Giuliodori dall’Audace Cerignola.

Argentino classe 2004, per Giuliodori è un ritorno alla Reggina dopo aver indossato la maglia amaranto la scorsa stagione collezionando 30 presenze realizzando 2 reti e 2 assist. In questa prima parte della stagione ha vestito la maglia del Cerignola.

Indosserà la maglia n. 14