Calciomercato Reggina: è fatta per l’attaccante Guida. I dettagli

Dopo aver anticipato la notizia, adesso i colleghi di tuttocalciocalabria.it danno per conclusa positivamente la trattativa tra la Reggina e l’attaccante Angelo Guida, in forza alla Cavese.

I dettagli dell’operazione

“La fumata bianca è in arrivo, la Reggina a breve avrà il suo nuovo attaccante: Angelo Guida della Cavese. Come vi avevamo anticipato in esclusiva due giorni fa, gli amaranto hanno individuato nell’ex Paternò l’obiettivo principale per rinforzare l’attacco di Alfio Torrisi. L’accordo tra le parti è arrivato e si stanno limando soltanto gli ultimi dettagli. Tra stasera e domani mattina arriverà la fumata bianca e la firma sui contratti, operazione sulla base di un prestito“.